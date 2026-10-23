Ходорковский, Шульман и Гозман попали в новый реестр Минюста РФ

Министерство юстиции России опубликовало новый реестр граждан, находящихся за рубежом и, по версии российских властей, уклоняющихся от уголовного наказания или ответственности по отдельным административным делам. В первый список включили 12 человек, среди них — Михаил Ходорковский, Леонид Гозман, Екатерина Шульман, Майкл Наки, Борис Зимин и Владимир Милов. Закон предусматривает для лиц, внесённых в реестр, ряд ограничений, в частности блокировку счетов в России и запрет на продажу недвижимости и транспорта.

Министерство юстиции России обнародовало список лиц, в отношении которых планируется применять временные ограничительные меры. В первый список включены 12 граждан России, находящихся за рубежом. Среди них — бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, политик Леонид Гозман, политолог Екатерина Шульман, журналист Майкл Наки, предприниматель Борис Зимин и бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов.

По данным российских властей, фигурантам списка вменяются различные нарушения. Среди них — распространение так называемых фейков о российской армии, призывы к терроризму в интернете и уклонение от обязанностей, предусмотренных для лиц, признанных в России «иностранными агентами». Эти обвинения отражают позицию российских властей и не означают, что все включенные в список люди имеют одинаковые дела или обвиняются в одних и тех же действиях.

Какие ограничения предусматривает закон

Новый реестр был создан после вступления в силу закона, ограничивающего права граждан России, находящихся за рубежом и, по версии властей, уклоняющихся от уголовного наказания или ответственности за отдельные административные правонарушения. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон № 284-ФЗ 4 августа.

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко ранее пояснял, что включать людей в список могут по представлению Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы или Генеральной прокуратуры. Для лиц, попавших в реестр, закон предусматривает ряд ограничений. В частности, российские власти смогут:

блокировать их банковские счета в России;

запрещать продажу недвижимости и транспортных средств;

ограничивать доступ к порталу государственных услуг «Госуслуги» и интернет-банкингу;

ограничивать предоставление отдельных консульских услуг, в частности оформление загранпаспорта;

запрещать регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица.

Кроме того, доходы лиц, включенных в список, могут перечисляться на специальный счет в рублях. Это ограничит возможность свободно распоряжаться собственными средствами, пока человек находится в реестре. Таким образом, даже находясь за пределами России, человек может столкнуться с проблемами из-за имущества, банковских счетов или других финансовых дел, оставшихся в стране.

Юристы указывают на риски нового механизма

Новый закон вызвал критику со стороны юристов. Партнер адвокатского объединения Pen & Paper Вадим Клювгант заявлял, что документ противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом.

Юрист проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов считает, что ограничения в наибольшей степени могут затронуть людей, которые выехали из России, но сохранили там имущество или источники дохода. В таком случае даже пребывание за границей не защитит их от финансовых последствий решений российских органов.

Адвокат Валерия Ветошкина ранее предполагала, что новые правила могут в первую очередь применяться к известным людям, которых преследуют по политическим мотивам. Однако это оценка юриста, а не официально установленная цель закона.

Что меняет появление реестра

Ранее российские власти уже использовали реестры для лиц, которых признавали «иностранными агентами». Теперь появился отдельный список, связанный с уголовными наказаниями и ответственностью за определенные административные правонарушения.

Новый механизм позволяет российским властям применять финансовые и имущественные ограничения к гражданам, находящимся за пределами страны. Для тех, кто имеет в России счета, недвижимость или источники дохода, это может создать серьезные трудности.

Пока что в обнародованном списке 12 человек. В дальнейшем перечень может пополняться по представлениям российских государственных органов. В то же время порядок применения ограничений и то, как именно они будут влиять на каждого, внесённого в реестр, будут зависеть от конкретных обстоятельств дела и решений российских властей. Реестр появился на официальном сайте ведомства.

Министерство юстиции РФ разрабатывает открытый реестр граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от отбывания наказания на территории РФ. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

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