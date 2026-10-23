Ходорковський, Шульман і Гозман потрапили до нового реєстру Мін’юсту РФ

Міністерство юстиції Росії опублікувало новий реєстр громадян, які перебувають за кордоном і, за версією російської влади, ухиляються від кримінального покарання або відповідальності за окремими адміністративними справами. До першого списку внесли 12 людей, серед них — Михайло Ходорковський, Леонід Гозман, Катерина Шульман, Майкл Накі, Борис Зімін і Володимир Мілов. Закон передбачає для внесених до реєстру низку обмежень, зокрема блокування рахунків у Росії та заборону на продаж нерухомості й транспорту.

Міністерство юстиції Росії оприлюднило список людей, щодо яких планують застосовувати тимчасові обмежувальні заходи. До першого списку внесли 12 громадян Росії, які перебувають за кордоном. Серед них — колишній голова нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський, політик Леонід Гозман, політологиня Катерина Шульман, журналіст Майкл Накі, підприємець Борис Зімін і колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов.

За даними російської влади, фігурантам списку закидають різні порушення. Серед них — поширення так званих фейків про російську армію, заклики до тероризму в інтернеті та ухилення від обов’язків, передбачених для осіб, яких у Росії визнали «іноземними агентами». Ці звинувачення є позицією російської влади й не означають, що всі внесені до списку люди мають однакові справи чи обвинувачуються в тих самих діях.

Які обмеження передбачає закон

Новий реєстр створили після набуття чинності законом, який обмежує права громадян Росії, що перебувають за кордоном і, за версією влади, ухиляються від кримінального покарання або відповідальності за окремими адміністративними правопорушеннями. Президент Росії Володимир Путін підписав відповідний закон №284-ФЗ 4 серпня.

Заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко раніше пояснював, що включати людей до списку можуть за поданням Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, Федеральної служби судових приставів, Федеральної податкової служби або Генеральної прокуратури. Для людей, які потраплять до реєстру, закон передбачає низку обмежень. Зокрема, російська влада зможе:

блокувати їхні банківські рахунки в Росії;

забороняти продаж нерухомості й транспортних засобів;

обмежувати доступ до порталу державних послуг «Госуслуги» та інтернет-банкінгу;

обмежувати надання окремих консульських послуг, зокрема оформлення закордонного паспорта;

забороняти реєстрацію як індивідуального підприємця або самозайнятої особи.

Крім того, доходи людей, внесених до списку, можуть переказувати на спеціальний рахунок у рублях. Це обмежуватиме можливість вільно користуватися власними коштами, доки людина перебуває в реєстрі. Отже, навіть перебуваючи за межами Росії, людина може зіткнутися з проблемами через майно, банківські рахунки чи інші фінансові справи, які залишилися в країні.

Юристи вказують на ризики нового механізму

Новий закон викликав критику з боку правників. Партнер адвокатського об’єднання Pen & Paper Вадим Клювгант заявляв, що документ суперечить конституційному принципу рівності всіх перед законом і судом.

Юрист проєкту «Перший відділ» Євген Смирнов вважає, що найбільше обмеження можуть зачепити людей, які виїхали з Росії, але зберегли там майно або джерела доходу. У такому разі навіть перебування за кордоном не захистить їх від фінансових наслідків рішень російських органів.

Адвокатка Валерія Ветошкіна раніше припускала, що нові правила можуть насамперед застосовувати до відомих людей, яких переслідують із політичних мотивів. Однак це оцінка юристки, а не офіційно встановлена мета закону.

Що змінює поява реєстру

Раніше російська влада вже використовувала реєстри для людей, яких визнавала «іноземними агентами». Тепер з’явився окремий список, який пов’язаний із кримінальними покараннями та відповідальністю за певні адміністративні правопорушення.

Новий механізм дає російській владі змогу застосовувати фінансові та майнові обмеження до громадян, які перебувають за межами країни. Для тих, хто зберігає в Росії рахунки, нерухомість або джерела доходу, це може створити серйозні труднощі.

Поки що в оприлюдненому списку 12 людей. Надалі перелік можуть поповнювати за поданнями російських державних органів. Водночас порядок застосування обмежень і те, як саме вони впливатимуть на кожного внесеного до реєстру, залежатимуть від конкретних обставин справи та рішень російської влади. Реєстр з’явився на офіційному сайті відомства.

Міністерство юстиції рф розробляє відкритий реєстр громадян, які перебувають за кордоном та ухиляються від виконання покарання на території рф. Про це повідомив заступник міністра юстиції рф Олег Свириденко.

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