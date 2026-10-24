Президент Трамп допустив нову операцію США проти Ірану — France 24

У США президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може провести ще одну військову операцію проти Ірану. Під час мітингу у Форт-Маєрсі, штат Флорида, він назвав можливу операцію Epic Fury. Про це повідомляє France 24.

Заява у Флориді

Трамп говорив про війну з Іраном, яка, за даними видання, наближається до восьмимісячної позначки. Подробиць щодо можливої нової операції президент США не навів.

France 24 зазначає, що Epic Fury — це назва спільної американсько-ізраїльської військової операції, яка наприкінці лютого спричинила початок війни з Іраном.

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Переговори та вибори

Раніше Трамп сигналізував про готовність відновити удари після тривалого дипломатичного глухого кута. Водночас, за даними France 24, він не планував цього до виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада.

Заява пролунала на тлі зростання цін на пальне, яке, за оцінкою видання, створює додатковий тиск напередодні проміжних виборів у США.

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