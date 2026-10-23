Польша собирает более 112 млн грн на генераторы для Киева

Украинско-польское СМИ «Sestry» совместно с партнерами объявило о новом сборе средств на генераторы для Украины. Кампания «Тепло из Польши для Киева» должна собрать 10 млн злотых — это более 112 млн грн. Оборудование планируется доставить до наступления сильных морозов, чтобы помочь украинцам пережить еще одну зиму в условиях войны.

Инициатива призвана помочь украинцам пережить холодный сезон, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру могут возникать перебои со светом и теплом. История кампании началась в январе 2026 года. Тогда польский предприниматель Збигнев Янковский предложил приобрести генератор для Киева. К его идее присоединились издатель Sestry.eu Ежи Вуйчик, Наталья Панченко из организации Stand with Ukraine и Бартош Крамек из Fundacja Otwarty Dialog.

Изначально организаторы рассчитывали собрать 400 тысяч злотых — примерно 4,5 млн грн. Этих средств должно было хватить на закупку 100 генераторов. Однако люди активно поддержали инициативу, и уже через несколько недель сумма пожертвований превысила 12 млн злотых, или около 135 млн грн. К сбору присоединились десятки тысяч людей, польские компании, общественные организации и благотворители из других европейских стран. Благодаря этой поддержке Украина получила не только генераторы, но и другое оборудование, необходимое во время отключений электроэнергии.

В частности, в Украину доставили 856 генераторов и 420 зарядных станций, а также сотни газовых плит и другое оборудование. Помощь передали 94 больницам и медицинским учреждениям, 110 образовательным учреждениям, социальным службам и объектам критической инфраструктуры. Это оборудование необходимо для того, чтобы учреждения могли продолжать работу даже при отключении электроэнергии. Генераторы позволяют поддерживать работу важных систем, а зарядные станции помогают оставаться на связи и пользоваться необходимыми устройствами.

Почему новый сбор объявили осенью

Накануне очередной военной зимы организаторы решили повторить кампанию. На этот раз цель значительно больше: 10 млн злотых, или более 112 млн грн. На эти средства планируется приобрести новые генераторы для Украины. Кампанию начали в октябре не случайно. Закупка мощного оборудования — это не просто оплата счета. Генераторы нужно заказать, изготовить, а затем доставить в Украину. Все это требует времени, поэтому организаторы хотят, чтобы оборудование прибыло еще до самых сильных морозов.

Особенно важно заранее позаботиться о резервном питании для объектов, которые не могут просто остановить работу из-за отключения света. Поэтому новый сбор должен помочь подготовиться к холодному сезону и смягчить последствия возможных перебоев с электроэнергией.

К кампании присоединилась Светлана Тихановская

На этот раз инициативу поддержала также белорусская диаспора в Польше. Среди участников кампании — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Сбор организуют сразу несколько общественных и благотворительных организаций: Sestry.eu, Fundacja Stand with Ukraine, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog и The Diplomatic Platform.

Предыдущая кампания показала, что поддержка людей и компаний из Польши и других европейских стран может помочь обеспечить украинские учреждения оборудованием, необходимым во время энергетических кризисов. Теперь организаторы надеются вновь привлечь благотворителей и собрать сумму, которая позволит приобрести новую партию генераторов. Цель сбора — помочь Украине пережить еще одну зиму в условиях войны. Для этого организаторы призывают присоединиться к кампании и поддержать закупку оборудования, которое поможет обеспечить резервное питание там, где оно особенно необходимо. О сборе средств объявили на сайте медиа Sestry.

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