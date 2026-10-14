Директор Київводфонду запевнив, що всі бювети мають генератори

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Директор СВКП «Київводфонд» Юрій Ковтун заявив, що в Києві підготували генератори для забезпечення роботи бюветів під час тривалих відключень електроенергії. Наразі в столиці працюють 182 бювети, з яких 154 можна підключити до альтернативного живлення. Про це він розповів 14 жовтня під час засідання Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

«182 бювети зараз працюють, із них 154 ми маємо можливість підключати до альтернативного електропостачання», — зазначив Ковтун.

За його словами, також опрацьовують можливість підключення ще 19 бюветів, які раніше не забезпечували альтернативним живленням. Водночас їхнє підключення ускладнюється особливостями свердловин, адже частина з них перебуває на балансі «Київводоканалу» й відрізняється від тих, які обслуговує «Київводфонд».

«І самі свердловини величезні і дуже велика протяжність. Наприклад, у нас на Лук'янівці, і в парку Шевченка дуже часто, дуже далеко самі свердловини знаходяться від самих бюветних комплексів», — пояснив директор.

Він додав, що такі свердловини можуть потребувати потужніших генераторів. За його словами, звичайного обладнання на 9 кВт недостатньо — залежно від об’єкта може знадобитися генератор потужністю 50 або навіть 100 кВт.

Генератори для 154 бюветів розподілені між керуючими компаніями та зберігаються, зокрема, у ЖЕКах. Обладнання промарковане, щоб працівники знали, до якого бювету його потрібно доставити.

«Як тільки приходить нам команда із КМДА підключати бюветні комплекси, коли немає водопостачання і електропостачання на довгий час, ми даємо команду керуючим компаніям, і кожен підвозить на свій бювет і підключає», — розповів Ковтун.

За його словами, працівники, відповідальні за підключення генераторів, пройшли навчання, а на об’єктах провели необхідні електромонтажні роботи, щоб спростити процес запуску обладнання.

«Перед цим ми проводили навчання самих людей, які це роблять, провели електромонтажні роботи, зроблені таким чином, що найнерозуміша людина світу може прийти і його підключити…», — наголосив директор «Київводфонду».

Про це повідомляє UA.News.

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