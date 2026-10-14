Директор «Киевводфонда» заверил, что все питьевые фонтанчики оснащены генераторами

Директор ГУК «Киевводфонд» Юрий Ковтун заявил, что в Киеве подготовили генераторы для обеспечения работы бюветов во время длительных отключений электроэнергии. В настоящее время в столице работают 182 бювета, из которых 154 можно подключить к альтернативному источнику питания. Об этом он рассказал 14 октября во время заседания Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас работают 182 бювета, из них 154 мы можем подключить к альтернативному электроснабжению», — отметил Ковтун.

По его словам, также изучается возможность подключения ещё 19 бюветов, которые ранее не обеспечивались альтернативным питанием. В то же время их подключение затрудняется особенностями скважин, ведь часть из них находится на балансе «Киевводоканала» и отличается от тех, которые обслуживает «Киевводфонд».

«И сами скважины огромные, и протяженность очень большая. Например, у нас на Лукьяновке и в парке Шевченко очень часто скважины находятся очень далеко от самих бюветных комплексов», — пояснил директор.

Он добавил, что для таких скважин могут потребоваться более мощные генераторы. По его словам, обычного оборудования на 9 кВт недостаточно — в зависимости от объекта может понадобиться генератор мощностью 50 или даже 100 кВт.

Генераторы для 154 бюветов распределены между управляющими компаниями и хранятся, в частности, в ЖЭКах. Оборудование промаркировано, чтобы работники знали, к какому бювету его нужно доставить.

«Как только мы получаем распоряжение от КГГА подключить бюветные комплексы, когда на длительное время отсутствует водоснабжение и электроснабжение, мы даем указание управляющим компаниям, и каждая из них доставляет оборудование к своему бювету и подключает его», — рассказал Ковтун.

По его словам, работники, ответственные за подключение генераторов, прошли обучение, а на объектах провели необходимые электромонтажные работы, чтобы упростить процесс запуска оборудования.

«Перед этим мы провели обучение самих людей, которые этим занимаются, провели электромонтажные работы, выполненные таким образом, что самый непонятливый человек в мире может прийти и подключить его…», — подчеркнул директор «Киевводфонда».

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