Виталий Кличко выступил в Верховной Раде: рассказал о подготовке к зиме и об атаках

Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде Украины, где рассказал о подготовке столицы к зиме, последствиях российских атак и мерах по защите критически важной инфраструктуры. Он также раскритиковал центральную власть за финансирование энергетических проектов и призвал объяснить, где же противовоздушная оборона для защиты столицы.

Накануне выступления мэра в парламенте за соответствующее приглашение проголосовал 151 народный депутат. На свое выступление Виталий Кличко получил пять минут без вопросов от парламентариев.

В конце выступления мэр подчеркнул, что Киев продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, несмотря на российские атаки и трудности с финансированием.

«Но не только у меня возникает вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые на это выделялись?» — заявил Кличко.

По словам мэра, последствия российских ударов ощущают на себе не только энергетические предприятия, но и жители столицы. В частности, атаки создают риски перебоев с водоснабжением, работой электротранспорта и предоставлением других городских услуг.

Во время выступления в Верховной Раде Виталий Кличко заявил, что Киев готовился к зимнему периоду в условиях российских атак и споров с центральной властью.

«Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит «сотрудничество» в их понимании», — заявил Кличко.

По словам мэра, дополнительной проблемой стало блокирование средств, из-за чего, как он утверждает, остановились или замедлились отдельные проекты по повышению энергетической устойчивости столицы.

В то же время Кличко раскритиковал обвинения в адрес городских властей относительно подготовки к отопительному сезону.

«И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Который даже ещё не начался!» — сказал мэр.

Кличко рассказал народным депутатам о мерах, которые город принял для обеспечения работы критически важных объектов в случае перебоев с электроснабжением.

По его словам, в столице подготовили:

почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения;

70 мобильных передвижных котельных ;

три дизельные электростанции ;

резервный водозабор.

Отдельно «Киевводоканал» располагает 103 генераторами и ожидает поставку дополнительных систем большой мощности, которые производятся за рубежом.

В жилом фонде в рамках программ энергоустойчивости закуплено более 6 тысяч единиц оборудования. Речь идет о генераторах, инверторах и батареях.

Все учебные заведения столицы обеспечены генераторами. В частности, 285 генераторов имеют большую мощность. В городских больницах насчитывается 480 генераторов.

Кроме того, в 15 больницах оборудованы собственные скважины, ещё шесть таких объектов находятся на этапе строительства. 11 медицинских учреждений имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных, а до конца года его планируется обеспечить для 21 больницы.

Виталий Кличко также привел данные о российских ударах по столичным теплоэнергетическим объектам. По его словам, в ходе полномасштабной войны интенсивность атак менялась.

Мэр сообщил о количестве ракет и беспилотников, попавших в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в разные годы.

«В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 году — 7, в 2024 — ноль, в 2025 — 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши энергетические системы», — заявил мэр.

По словам Кличко, российские удары по энергетическим объектам влияют не только на электроснабжение, но и на водоснабжение, работу электротранспорта и другие городские услуги.

Мэр подчеркнул, что подготовка к зиме продолжалась даже во время российских обстрелов. Коммунальные специалисты восстанавливали поврежденное оборудование и готовили инфраструктуру к работе в холодный период.

В то же время, согласно информации, приведенной в материале, 14 октября критическая инфраструктура Киева понесла серьезные повреждения в результате российских атак.

Напомним, в Украине заработал портал «еОпора» — единый информационный ресурс с практическими советами и актуальной информацией о подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению.

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