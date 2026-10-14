Виталий Кличко выступил в Верховной Раде: рассказал о подготовке к зиме и об атаках
Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде Украины, где рассказал о подготовке столицы к зиме, последствиях российских атак и мерах по защите критически важной инфраструктуры. Он также раскритиковал центральную власть за финансирование энергетических проектов и призвал объяснить, где же противовоздушная оборона для защиты столицы.
Накануне выступления мэра в парламенте за соответствующее приглашение проголосовал 151 народный депутат. На свое выступление Виталий Кличко получил пять минут без вопросов от парламентариев.
В конце выступления мэр подчеркнул, что Киев продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, несмотря на российские атаки и трудности с финансированием.
«Но не только у меня возникает вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые на это выделялись?» — заявил Кличко.
По словам мэра, последствия российских ударов ощущают на себе не только энергетические предприятия, но и жители столицы. В частности, атаки создают риски перебоев с водоснабжением, работой электротранспорта и предоставлением других городских услуг.
Во время выступления в Верховной Раде Виталий Кличко заявил, что Киев готовился к зимнему периоду в условиях российских атак и споров с центральной властью.
«Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит «сотрудничество» в их понимании», — заявил Кличко.
По словам мэра, дополнительной проблемой стало блокирование средств, из-за чего, как он утверждает, остановились или замедлились отдельные проекты по повышению энергетической устойчивости столицы.
В то же время Кличко раскритиковал обвинения в адрес городских властей относительно подготовки к отопительному сезону.
«И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Который даже ещё не начался!» — сказал мэр.
Кличко рассказал народным депутатам о мерах, которые город принял для обеспечения работы критически важных объектов в случае перебоев с электроснабжением.
По его словам, в столице подготовили:
- почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения;
- 70 мобильных передвижных котельных;
- три дизельные электростанции;
- резервный водозабор.
Отдельно «Киевводоканал» располагает 103 генераторами и ожидает поставку дополнительных систем большой мощности, которые производятся за рубежом.
В жилом фонде в рамках программ энергоустойчивости закуплено более 6 тысяч единиц оборудования. Речь идет о генераторах, инверторах и батареях.
Все учебные заведения столицы обеспечены генераторами. В частности, 285 генераторов имеют большую мощность. В городских больницах насчитывается 480 генераторов.
Кроме того, в 15 больницах оборудованы собственные скважины, ещё шесть таких объектов находятся на этапе строительства. 11 медицинских учреждений имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных, а до конца года его планируется обеспечить для 21 больницы.
Виталий Кличко также привел данные о российских ударах по столичным теплоэнергетическим объектам. По его словам, в ходе полномасштабной войны интенсивность атак менялась.
Мэр сообщил о количестве ракет и беспилотников, попавших в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в разные годы.
«В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 году — 7, в 2024 — ноль, в 2025 — 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши энергетические системы», — заявил мэр.
По словам Кличко, российские удары по энергетическим объектам влияют не только на электроснабжение, но и на водоснабжение, работу электротранспорта и другие городские услуги.
Мэр подчеркнул, что подготовка к зиме продолжалась даже во время российских обстрелов. Коммунальные специалисты восстанавливали поврежденное оборудование и готовили инфраструктуру к работе в холодный период.
В то же время, согласно информации, приведенной в материале, 14 октября критическая инфраструктура Киева понесла серьезные повреждения в результате российских атак.
Напомним, в Украине заработал портал «еОпора» — единый информационный ресурс с практическими советами и актуальной информацией о подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению.