Россия целенаправленно разрушает объекты водоснабжения Киева — Корецкий

Российские войска уделяют особое внимание ударам по объектам водоснабжения Киева. Этой зимой жителям столицы следует подготовиться к гораздо более сложным бытовым условиям, чем раньше. Об этом предупредил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.



По словам главы правительства, не стоит рассчитывать, что сложные сценарии не реализуются. Он подчеркнул, что тактика российских атак существенно изменилась, а ситуация этой зимой может быть еще сложнее.

Корецкий пояснил, что Россия нацеливает ракеты и дроны на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, пытаясь измотать украинцев.

«Свет и тепло — мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус», — заявил премьер ВВС Украина.

Он призвал не сбрасывать со счетов риски только потому, что предыдущие прогнозы могли не оправдаться.

Напомним, что качество воды в киевских бюветах регулярно проверяют специалисты профильных предприятий и государственных служб. В случае выявления превышений норм работу бювета приостанавливают, а воду дополнительно очищают и дезинфицируют.

Директор «Киевводфонда» заверил, что все бюветы оснащены генераторами.

«Киевводоканал» предупредил о риске отсутствия воды из-за отключения.

«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами.

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