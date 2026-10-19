Россия целенаправленно разрушает объекты водоснабжения Киева — Корецкий
Российские войска уделяют особое внимание ударам по объектам водоснабжения Киева. Этой зимой жителям столицы следует подготовиться к гораздо более сложным бытовым условиям, чем раньше. Об этом предупредил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По словам главы правительства, не стоит рассчитывать, что сложные сценарии не реализуются. Он подчеркнул, что тактика российских атак существенно изменилась, а ситуация этой зимой может быть еще сложнее.
Корецкий пояснил, что Россия нацеливает ракеты и дроны на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, пытаясь измотать украинцев.
«Свет и тепло — мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус», — заявил премьер ВВС Украина.
Он призвал не сбрасывать со счетов риски только потому, что предыдущие прогнозы могли не оправдаться.
Напомним, что качество воды в киевских бюветах регулярно проверяют специалисты профильных предприятий и государственных служб. В случае выявления превышений норм работу бювета приостанавливают, а воду дополнительно очищают и дезинфицируют.
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