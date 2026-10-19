В КГГА оценили сроки запуска станции метро «Черниговская» после обстрела

Работа станции метро «Черниговская» в Киеве приостановлена на неопределенный срок из-за значительных разрушений инфраструктуры, которые она понесла в результате российского нападения. По словам временно исполняющего обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева, больше всего пострадали железнодорожные пути.

На месте происшествия работают специалисты, которые оценивают масштабы повреждений для определения сроков восстановления. В КМВА подчеркнули, что необходимое оборудование и запасные части имеются в наличии, поэтому ремонтные работы обещают провести максимально быстро, однако ориентировочную дату возобновления движения пока не называют.

Источник: РБК-Украина.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российского нападения в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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