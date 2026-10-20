ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве частично возобновил работу после российского нападения

Часть заведений ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве вновь принимает посетителей после российского нападения в ночь на 19 октября. Бизнесмен Олег Вишняков сообщил в Facebook, какие объекты уже открылись и как проходит восстановление комплекса.

По словам Вишнякова, частичные повреждения получил один из блоков Cosmo Multimall. Восстановительные работы продолжаются, а остальные зоны комплекса будут открываться постепенно — после подготовки помещений к безопасному приему посетителей.

В настоящее время работают кинотеатр в блоке С и ледовая арена в блоке А, где можно кататься на коньках и тренироваться. Также гостей принимают отели Mercure и IQ, а также ресторан «Космополит». По словам бизнесмена, в этих заведениях есть электричество, отопление и все необходимое для пребывания посетителей.

Вишняков заверил, что в результате атаки никто из посетителей и сотрудников комплекса не пострадал. Он поблагодарил команду, арендаторов и партнеров, которые присоединились к восстановительным работам, а также посетителей за поддержку.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки был серьезно поврежден ТЦ Cosmo Multimall.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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