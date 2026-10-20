Видео: в районе Северного моста в Киеве прогремели два мощных взрыва
Во время атаки дронов 20 октября в Киеве два шахида взорвались на Оболони в районе Северного моста.
Перед взрывами мониторинговые каналы сообщали о сбивании реактивных беспилотников РФ возле Северного моста. По словам очевидцев, в этом направлении направились машины скорой помощи с включенными сиренами.
В сети также появились кадры пожара недалеко от моста. Судя по опубликованным видео, обломки вражеского дрона упали на территорию близлежащего парка.
Источник: УНИАН.
В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами».
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.