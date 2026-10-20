Видео: в районе Северного моста в Киеве прогремели два мощных взрыва

Во время атаки дронов 20 октября в Киеве два шахида взорвались на Оболони в районе Северного моста.

Перед взрывами мониторинговые каналы сообщали о сбивании реактивных беспилотников РФ возле Северного моста. По словам очевидцев, в этом направлении направились машины скорой помощи с включенными сиренами.

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В сети также появились кадры пожара недалеко от моста. Судя по опубликованным видео, обломки вражеского дрона упали на территорию близлежащего парка.

Источник: УНИАН.

попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания 20 октября в Голосеевском районе столицы в результате. Верхний этаж здания загорелся

В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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