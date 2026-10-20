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Новости Киев

Видео: в Киеве горит медицинское учреждение после падения обломков дрона

UA NEWS 20 Октября 2026 16:18
Видео: в Киеве горит медицинское учреждение после падения обломков дрона

20 октября в Голосеевском районе столицы в результате попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания загорелся.
 
В Софиевской Борщаговке произошло попадание на территории между складскими помещениями, в результате чего ранены три человека. Об этом сообщили в Борщаговском сельском совете.
Кроме того, в Деснянском районе Киева обломки упали на открытой территории. По информации Киевской городской военной администрации, данные о возможных разрушениях и других пострадавших в настоящее время уточняются.
 
Источник: Киев Инфо.


В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами». 

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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