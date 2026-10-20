Видео: в Киеве горит медицинское учреждение после падения обломков дрона



В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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