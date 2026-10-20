В Киеве в результате атаки российских дронов пострадали 12 человек

В результате утренней атаки российских реактивных беспилотников на Киев пострадали 12 человек.

У одиннадцати человек диагностировали ранения, еще одна женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Повреждения получили жилой дом, медицинское учреждение, заведение общественного питания, столичный рынок и автомобили. Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

Источник: Полиция Киева

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