В Киеве в результате атаки российских дронов пострадали 12 человек
В результате утренней атаки российских реактивных беспилотников на Киев пострадали 12 человек.
У одиннадцати человек диагностировали ранения, еще одна женщина перенесла острую стрессовую реакцию.
Повреждения получили жилой дом, медицинское учреждение, заведение общественного питания, столичный рынок и автомобили. Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.
На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.
Источник: Полиция Киева
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