В доме Кличко не выключают свет из-за подключения к критически важной инфраструктуре

Дом по улице Богдана Хмельницкого, 30/10, в центре Киева, где у мэра Виталия Кличко находится квартира, подключен к объекту критической инфраструктуры. Поэтому на него не распространяются графики отключений электроэнергии.

В ДТЭК «Киевские электросети» объяснили журналистам «Следства.Инфо», что отдельно обесточить дом невозможно. Перечень объектов критической инфраструктуры компания получает от Киевской городской военной администрации.

К этой же линии критической инфраструктуры подключены ещё десять жилых домов.

Здание было построено в 1901 году. Из его окон видны Оперный театр и Владимирский собор, а до Крещатика можно дойти за несколько минут.

Источник: «Следствие.Инфо»

В КГГА отметили, что о возобновлении работы станции «Черниговская» сообщат дополнительно. Конкретную дату открытия станции пока не назвали.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили движение троллейбусов на четырёх маршрутах.

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