Budynek przy ulicy Bohdana Chmielnickiego 30/10 w centrum Kijowa, w którym burmistrz Witalij Kliczko posiada mieszkanie, jest podłączony do obiektu infrastruktury krytycznej. Dlatego nie obejmują go harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej.

W spółce DTEK „Kijowskie Sieci Elektryczne” wyjaśniono dziennikarzom serwisu „Slidstvo.Info”, że nie ma możliwości odłączenia zasilania wyłącznie dla tego budynku. Wykaz obiektów infrastruktury krytycznej firma otrzymuje od Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej.

Do tej samej linii infrastruktury krytycznej podłączonych jest jeszcze dziesięć budynków mieszkalnych.

Budynek wzniesiono w 1901 roku. Z jego okien widać Teatr Operowy i Sobór Włodzimierowski, a do ulicy Khreschatyk można dojść w kilka minut.

Źródło: „Sledstvo.Info”

W Kijowskiej Administracji Miejskiej zaznaczono, że o wznowieniu pracy stacji „Czernihowska” poinformują w późniejszym terminie. Konkretnej daty otwarcia stacji na razie nie podano.

Dodajmy, że w Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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