W Kijowie rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w dzielnicy Szewczenkowskiej

W dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy odnotowano uderzenie rosyjskiego drona w jeden z obiektów energetycznych. Na miejsce zmierzają służby ratownicze.

Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały o przemieszczaniu się rosyjskiego drona odrzutowego w pobliżu Dymeru w kierunku Kijowa.

Źródło: Witalij Kliczko, burmistrz Kijowa

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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