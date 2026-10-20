W Kijowie rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w dzielnicy Szewczenkowskiej
W dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy odnotowano uderzenie rosyjskiego drona w jeden z obiektów energetycznych. Na miejsce zmierzają służby ratownicze.
Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały o przemieszczaniu się rosyjskiego drona odrzutowego w pobliżu Dymeru w kierunku Kijowa.
Źródło: Witalij Kliczko, burmistrz Kijowa
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.
W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.
W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.