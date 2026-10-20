Ze względu na podwyższone zagrożenie powietrzne dla Kijowa ruch pociągów Kyiv City Express w obu kierunkach został tymczasowo wstrzymany. Na razie nie wiadomo, kiedy pociągi tej linii okrężnej zostaną ponownie uruchomione.

Informacja ta pojawiła się na oficjalnym kanale Telegramie Kyiv City Express.

„Ze względu na podwyższone zagrożenie lotnicze dla stolicy, zgodnie z wytycznymi grupy monitorującej Ukrzaliznytsi, ruch pociągów Kyiv City Express w obu kierunkach został tymczasowo wstrzymany. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas zatrzymań związanych z bezpieczeństwem. Należy przebywać w odległości 200 m od infrastruktury kolejowej lub w schronach. Ruch na linii okrężnej zostanie wznowiony po ustąpieniu zagrożenia powietrznego” – czytamy w komunikacie.

Przypominamy, że rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie rozpoczęły kursowanie na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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