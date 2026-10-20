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Wiadomości Kijów

Wideo: w okolicy Mostu Północnego w Kijowie rozległy się dwa potężne wybuchy

UA NEWS 20 października 2026 16:28
Wideo: w okolicy Mostu Północnego w Kijowie rozległy się dwa potężne wybuchy

Podczas ataku dronów 20 października w Kijowie dwa samobójcze drony wybuchły w dzielnicy Obolon, w okolicy Mostu Północnego.

Przed wybuchami kanały monitorujące informowały o zbliżających się rosyjskich dronach bojowych w pobliżu Mostu Północnego. Według relacji naocznych świadków w tym kierunku wyruszyły karetki pogotowia z włączonymi syrenami.

W sieci opublikowano również nagrania przedstawiające pożar w pobliżu mostu. Sądząc po opublikowanych filmach, szczątki wrogiego drona spadły na teren pobliskiego parku.

Źródło: UNIAN.

20 października w dzielnicy Holosiivskyi w stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia fragmentów wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.

W dzielnicy Solomjanskiej w Kijowie szczątki drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid”. 

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

 
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