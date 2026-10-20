Wideo: w okolicy Mostu Północnego w Kijowie rozległy się dwa potężne wybuchy
Podczas ataku dronów 20 października w Kijowie dwa samobójcze drony wybuchły w dzielnicy Obolon, w okolicy Mostu Północnego.
Przed wybuchami kanały monitorujące informowały o zbliżających się rosyjskich dronach bojowych w pobliżu Mostu Północnego. Według relacji naocznych świadków w tym kierunku wyruszyły karetki pogotowia z włączonymi syrenami.
W sieci opublikowano również nagrania przedstawiające pożar w pobliżu mostu. Sądząc po opublikowanych filmach, szczątki wrogiego drona spadły na teren pobliskiego parku.
Źródło: UNIAN.
W dzielnicy Solomjanskiej w Kijowie szczątki drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid”.
W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.