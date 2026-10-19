Rosja celowo niszczy obiekty zaopatrzenia w wodę w Kijowie — Korecki

Rosyjskie wojska poświęcają szczególną uwagę atakom na obiekty wodociągowe w Kijowie. Tej zimy mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na znacznie trudniejsze warunki życia niż dotychczas. Ostrzegł o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.



Według szefa rządu nie należy liczyć na to, że najgorsze scenariusze się nie zrealizują. Podkreślił, że taktyka rosyjskich ataków uległa znacznej zmianie, a sytuacja tej zimy może być jeszcze trudniejsza.

Korecki wyjaśnił, że Rosja kieruje rakiety i drony na infrastrukturę oraz obiekty zapewniające podstawowe potrzeby, próbując wyczerpać Ukraińców.

„Kwestie związane z oświetleniem i ogrzewaniem mamy już za sobą, ale Rosjanie obecnie bardzo intensywnie skupiają się na zaopatrzeniu w wodę w Kijowie” – oświadczył premier w rozmowie z BBC Ukraina.

Wezwał, by nie lekceważyć zagrożeń tylko dlatego, że poprzednie prognozy mogły się nie sprawdzić.

Przypomnijmy, że jakość wody w kijowskich punktach poboru wody jest regularnie sprawdzana przez specjalistów z odpowiednich przedsiębiorstw i służb państwowych. W przypadku wykrycia przekroczeń norm praca punktu poboru wody zostaje wstrzymana, a woda jest dodatkowo oczyszczana i dezynfekowana.

Dyrektor Kijowskiego Funduszu Wodnego zapewnił, że wszystkie punkty poboru wody są wyposażone w generatory.

„Kijówwodokanal” ostrzegł przed ryzykiem braku wody z powodu odcięcia dostaw.

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