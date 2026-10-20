Film: W Kijowie płonie placówka medyczna po upadku fragmentów drona



W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Shahed”.

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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