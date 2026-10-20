Film: W Kijowie płonie placówka medyczna po upadku fragmentów drona
20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.
W Sofiivskiej Borszczagowce doszło do uderzenia na terenie między magazynami, w wyniku czego rannych zostało trzy osoby. Poinformowała o tym rada wiejska w Borszczagowce.
Ponadto w dzielnicy Desniańskiej w Kijowie odłamki spadły na teren otwarty. Według informacji Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej dane dotyczące ewentualnych zniszczeń i innych poszkodowanych są obecnie weryfikowane.
Źródło: Kijów Info.
W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Shahed”.
W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.