+17° Kijów +13° Warszawa +15° Waszyngton
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
+17° Kijów +13° Warszawa +15° Waszyngton
Wiadomości Kijów

Film: W Kijowie płonie placówka medyczna po upadku fragmentów drona

UA NEWS 20 października 2026 16:18
Film: W Kijowie płonie placówka medyczna po upadku fragmentów drona

20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.
 
W Sofiivskiej Borszczagowce doszło do uderzenia na terenie między magazynami, w wyniku czego rannych zostało trzy osoby. Poinformowała o tym rada wiejska w Borszczagowce.
Ponadto w dzielnicy Desniańskiej w Kijowie odłamki spadły na teren otwarty. Według informacji Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej dane dotyczące ewentualnych zniszczeń i innych poszkodowanych są obecnie weryfikowane.
 
Źródło: Kijów Info.


W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Shahed”. 

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację