W obwodzie kijowskim oraz w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W rejonie Bucha w obwodzie kijowskim dzisiaj, 21 października, odnotowano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku ataku na obiekty energetyczne. Pracownicy sektora energetycznego pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

W pozostałych rejonach obwodu kijowskiego obowiązują harmonogramy stabilizacyjne przerw w dostawach energii elektrycznej.

Jednocześnie w Kijowie, na polecenie „Ukrenergo”, stosuje się awaryjne przerwy w dostawach prądu w części dzielnic Obolońskiej, Szewczenkowskiej i Swiatoszyńskiej.

W pozostałych dzielnicach stolicy prąd jest wyłączany zgodnie z harmonogramami.

Mieszkańców obwodu kijowskiego i stolicy, którzy obecnie mają prąd, wzywa się do oszczędnego zużywania energii elektrycznej i wyłączania urządzeń, z których nie korzystają. Pomoże to utrzymać równowagę systemu energetycznego.

Informację tę przekazała spółka DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne.

Wieczorem 20 października rosyjskie drony uderzyły w dwóch dzielnicach Kijowa — Desniańskim i Swiatoszyńskim. W jednym przypadku dron uderzył w budynek magazynowy, w drugim — na teren spółdzielni garażowej. Na miejsce zdarzeń wysłano służby ratownicze.

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