23 października w Kijowie, w godzinach od 12:00 do 15:00, zostanie tymczasowo ograniczony ruch na Moście Południowym w kierunku z prawego brzegu na lewy. Powodem będą prace remontowe niezbędne do przywrócenia ruchu pociągów na zielonej linii stołecznego metra.

W czasie obowiązywania ograniczeń autobusy nr 22 i nr 91 będą kursowały po zmienionych trasach – przez most Darnycki.

Informację tę podał Kyivpastrans.

22 października około godziny 11:00 w Kijowie wstrzymano ruch na Moście Południowym w obu kierunkach.

W Kijowie przywrócono ruch na Moście Południowym w kierunku prawego brzegu.

Przypomnijmy, że Most Południowy w Kijowie został zamknięty z powodu zagrożenia rosyjskim atakiem.

Most Południowy pod ostrzałem: jak powstała jedna z kluczowych arterii komunikacyjnych Kijowa.

Przypomnijmy, że Most Południowy w Kijowie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach

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