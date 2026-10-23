Южный мост в Киеве временно перекроют: как будут курсировать автобусы № 22 и № 91
23 октября в Киеве с 12:00 до 15:00 будет временно ограничено движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый. Причиной станут ремонтные работы, необходимые для возобновления движения поездов на «зеленой» ветке столичного метро.
На время ограничений автобусы № 22 и № 91 будут курсировать по измененным маршрутам — через Дарницкий мост.
Об этом сообщает «Киевпастранс».
22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.
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Напомним, что Южный мост в Киеве перекрыли из-за угрозы российского удара.
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Напомним, что Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях