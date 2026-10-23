Южный мост в Киеве временно перекроют: как будут курсировать автобусы № 22 и № 91

23 октября в Киеве с 12:00 до 15:00 будет временно ограничено движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый. Причиной станут ремонтные работы, необходимые для возобновления движения поездов на «зеленой» ветке столичного метро.

На время ограничений автобусы № 22 и № 91 будут курсировать по измененным маршрутам — через Дарницкий мост.

Об этом сообщает «Киевпастранс».

22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.

В Киеве возобновили движение по Южному мосту в направлении правого берега.

Напомним, что Южный мост в Киеве перекрыли из-за угрозы российского удара.

Южный мост под ударом: как появилась одна из ключевых транспортных артерий Киева.

Напомним, что Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях

Читай нас в