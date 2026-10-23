В Киевской области отменили экстренные отключения света после атаки РФ

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По информации энергетиков, Киевская область возвращается к почасовым графикам отключения электроэнергии. Жителям области рекомендуют следить за обновлениями и проверять актуальную информацию о своей группе отключений на официальных ресурсах компании.

В то же время в Киеве экстренные отключения электроэнергии пока продолжаются.

Энергетики призывают жителей региона экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосеть.

Об этом сообщает компания «ДТЭК».

Ранее в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».

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