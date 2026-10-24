В ходе утренней атаки в Киеве был поврежден дом, пострадали два человека

В ходе утренней атаки дронов 24 октября в Киеве был поврежден частный жилой дом, в результате чего пострадали два человека.

«В Оболонском районе в результате вражеского удара поврежден частный жилой дом. Пострадали два человека», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Напомним, в результате очередной российской атаки на столицу в ночь на 22 октября пострадал Печерский район Киева. Повреждения получили жилые дома, административные здания, медицинская инфраструктура и монастырь. В Дарницком районе зафиксировали попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры.

Торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall в Киеве, который получил повреждения в результате российской атаки 19 октября, постепенно возобновляет работу арендаторов. Сейчас в ТРЦ продолжаются работы по восстановлению и закрытию поврежденных участков внешних фасадов.

Известно также, что Киев выполнил более 60% мероприятий, предусмотренных планом устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают к декабрю.