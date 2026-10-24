В двух районах Киева введены экстренные отключения электроэнергии

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов. Соответствующее решение принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что во время экстренных отключений стабилизационные графики не действуют. Поэтому жителям районов, где введены ограничения, следует учитывать возможность отсутствия электроснабжения вне привычного расписания.

О дальнейших изменениях в ситуации с электроснабжением компания обещает сообщать в своём Telegram-канале.

Источник: ДТЭК.

Напомним, накануне «Укрэнерго» сообщило, что 24 октября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом от одной до двух очередей. Ограничения для бытовых потребителей и промышленности запланированы с 06:00 до 23:59. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время энергетики предупредили, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

В Харькове из-за проблем с электроснабжением возникли перебои в работе наземного электротранспорта и метрополитена. На отдельных маршрутах возможны существенные задержки.

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