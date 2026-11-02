В Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта

Утром 2 ноября в столице временно приостановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

По информации коммунального предприятия «Киевпастранс», причиной временной остановки стало отсутствие напряжения, необходимого для работы электротранспорта.

«Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. просп. Отрадном, просп. Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, ст. м. «Шулявская», — сообщили в «Киевпастрансе».

В частности, приостановлено движение по Борщаговской линии скоростного трамвая, которая обеспечивает транспортное сообщение между Борщаговкой и центральной частью столицы. Это одно из направлений городского электротранспорта, которым ежедневно пользуются жители западных районов Киева.

Источник: Киевпастранс

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

Также в четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения света.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.

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