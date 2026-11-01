В Киеве торжественно открыли памятник бывшему премьер-министру Венгрии

В Киеве состоялась церемония открытия бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя, казненного советскими властями после подавления Венгерской революции 1956 года.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что следующим шагом в рамках достигнутых договоренностей должна стать установка в Будапеште бюста украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Инициаторами установки памятника выступили депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер и Альянс национальных общин «Европейская коалиция». На торжественное мероприятие в столицу прибыл венгерский пастор и бывший антисоветский диссидент Габор Иваньи, который передал флаг Венгерской революции 1956 года с личной подписью внучки Имре Надь — Каталин Яноши.

Источник: Telegram-канал Кирилла Буданова.

Ежегодно 23 октября в Венгрии отмечают национальный праздник, посвященный началу революции 1956 года и провозглашению Венгерской Республики в 1989 году. Эта дата напоминает о попытке венгров освободиться от советского влияния, борьбе за политические права и переходе страны к демократической системе. Праздник сопровождается официальными церемониями, возложением цветов и памятными мероприятиями.

Омбудсмены Украины и Венгрии почтили память погибших, возложив цветы Защитникам Украины на территории историко-мемориального комплекса «Кальвария», а также к Памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунистических диктатур.

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