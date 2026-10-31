В Киеве обломки российского дрона упали на территории торгового центра, есть пострадавшая

В Оболонском районе Киева обломки российского беспилотника упали на территории торгового центра. По предварительным данным, пострадала женщина.

Воздушная тревога в столице из-за угрозы вражеских беспилотников объявлялась с 17:53 до 18:37.

Обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавшей уточняются.

Источник: КМВА

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

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