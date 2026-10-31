W dzielnicy Obolon w Kijowie fragmenty rosyjskiego drona spadły na teren centrum handlowego. Według wstępnych informacji ranna została jedna kobieta.

Alarm powietrzny w stolicy z powodu zagrożenia ze strony wrogich dronów ogłoszono w godzinach od 17:53 do 18:37.

Okoliczności zdarzenia oraz informacje o stanie poszkodowanej są obecnie ustalane.

Źródło: KMVA

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep „Rozetka” w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

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