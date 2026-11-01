Szereg mediów rozpowszechniło informacje o rzekomym zagrożeniu epidemią cholery, czerwonki i zapalenia wątroby typu A w Kijowie. Jednak obecnie nie ma żadnych oznak ani przesłanek wskazujących na taki rozwój sytuacji.

Oświadczyła to Państwowa Instytucja „Kijowskie Miejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób Ministerstwa Zdrowia Ukrainy”. W instytucji podkreślono, że według stanu na 1 listopada w Kijowie nie odnotowano żadnych ognisk cholery, czerwonki, duru brzusznego ani wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Lekarze wyjaśnili, że stała analiza ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji w przypadku ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowi standardowe działanie prewencyjne. Specjaliści zapewnili, że tymczasowe przerwy w dostawach energii elektrycznej lub krótkotrwałe zakłócenia w zaopatrzeniu w wodę nie doprowadziły do pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, a jakość wody pitnej w mieście jest stale monitorowana.

Źródło: Państwowa Instytucja „Kijowski Miejski Centralny Laboratorium Higieny Wody i Żywności Ministerstwa Zdrowia”.

Wcześniej na Ukrainie odnotowano ognisko zapalenia wątroby typu A, ale miało to miejsce jeszcze w lipcu, w Zakarpaciu oraz w obozie romskim.

W obwodzie odeskim latem gwałtownie wzrosła liczba przypadków ostrych infekcji jelitowych; pacjenci z zaburzeniami jelitowymi zostali przebadani pod kątem cholery, ale nie wykryto tej choroby.

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