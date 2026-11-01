Медики прокоментували чутки про загрозу епідемій у Києві

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Низка засобів масової інформації поширила повідомлення про нібито загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві. Але ніяких ознак чи передумов для такого розвитку подій наразі нема.

Про це заявила Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». В установі наголосили, що станом на 1 листопада спалахів холери, дизентерії, черевного тифу чи вірусного гепатиту А в Києві не зареєстровано.

Медики пояснили, що постійний аналіз ризиків поширення інфекцій у разі можливих перебоїв у роботі систем водопостачання та водовідведення є звичайною превентивною роботою. Фахівці запевнили, що тимчасові відключення електроенергії або нетривалі перебої з водопостачанням не призвели до погіршення епідемічної ситуації, а якість питної води в місті перебуває під постійним моніторингом.

Джерело: ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ».

Раніше в Україні зафіксували спалах гепатиту А, але це було ще в липні, на Закарпатті та в ромському таборі.

На Одещині влітку різко зросла кількість випадків гострих кишкових інфекцій, пацієнти з розладами кишківника були обстежені на холеру, але її не виявили.

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