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Film: W Kijowie, w mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia”, wybuchł falownik

UA NEWS 31 października 2026 14:56
Film: W Kijowie, w mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia”, wybuchł falownik

W mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia” w Kijowie doszło do wybuchu falownika. 

W wyniku fali uderzeniowej pomieszczenie uległo znacznym zniszczeniom.

 Informacje o zdarzeniu pojawiły się w mediach społecznościowych. Przyczyny wybuchu oraz informacje o ewentualnych ofiarach nie są na razie znane.

Źródło: media społecznościowe

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