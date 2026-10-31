Film: W Kijowie, w mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia”, wybuchł falownik
W mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia” w Kijowie doszło do wybuchu falownika.
W wyniku fali uderzeniowej pomieszczenie uległo znacznym zniszczeniom.
Informacje o zdarzeniu pojawiły się w mediach społecznościowych. Przyczyny wybuchu oraz informacje o ewentualnych ofiarach nie są na razie znane.
Źródło: media społecznościowe
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