Film: W Kijowie, w mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia”, wybuchł falownik

W mieszkaniu w kompleksie mieszkaniowym „Nowa Anglia” w Kijowie doszło do wybuchu falownika.

W wyniku fali uderzeniowej pomieszczenie uległo znacznym zniszczeniom.

Informacje o zdarzeniu pojawiły się w mediach społecznościowych. Przyczyny wybuchu oraz informacje o ewentualnych ofiarach nie są na razie znane.

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Źródło: media społecznościowe

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