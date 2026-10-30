W Kijowie rozległ się wybuch, a w dzielnicach zaczęły zanikać światła

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie. Sytuacja z zasilaniem pogorszyła się. Odnotowano przerwy w dostawach prądu w kilku dzielnicach stolicy.

Informują

o tym kijowskie kanały na Telegramie.

Zaznaczono, że po wybuchu obserwuje się wahania napięcia w sieci.

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Zniknęło światło na Pechersku oraz w dzielnicach Miński, Bereznyaki, Rusanówka, Lewobrzeżny, Borszczagówka i Troieszczyna.

Przypomnijmy, że w Dnieprze 30 października nie obowiązują nawet awaryjne harmonogramy przerw w dostawach prądu. Przyczyną są nowe rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną regionu: uszkodzono sieci magistralne „Ukrenergo” oraz jeden z obiektów DTEK.

W nocy z 29 na 30 października Rosja zaatakowała Ukrainę 17 rakietami balistycznymi. Ataki dotknęły w szczególności infrastrukturę energetyczną, a w ciągu dnia specjaliści pracowali nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie podjęła żadnych kroków w kierunku złagodzenia napięcia w sektorze energetycznym i nadal atakuje ukraińskie miasta oraz system energetyczny.

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