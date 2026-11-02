W Kijowie częściowo wstrzymano ruch metra

Z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie 2 listopada częściowo wstrzymano ruch metra. Podano, że ruch na „zielonej” linii został całkowicie wstrzymany.

Na „czerwonej” linii pociągi kursują od stacji Akademmistechko do stacji Arsenalnaja.

Informację tę podało Kijowskie Metro na swojej stronie w Telegramie.

Podano, że na „zielonej” linii między stacjami „Osokorki” – „Czerwony Chutir” oraz na naziemnym odcinku „czerwonej” linii ruch pociągów został tymczasowo wstrzymany z powodu znacznych wahań napięcia z zewnętrznych źródeł zasilania.

„Niebieska” linia działa w trybie normalnym.

Wstrzymano również ruch transportu elektrycznego na linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej oraz na prosp. Widradnym.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na sieć energetyczną.

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