W Kijowie gruntowny remont wiaduktu nad prospektem Browarskim w pobliżu stacji metra „Czernihowska” wszedł w fazę końcową.

Wykonawca zakończył już główne prace związane z betonowaniem konstrukcji nośnej i rozpoczął układanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Obecnie ekipy drogowe kończą asfaltowanie alei Browarskiej, dojazdów i zjazdów z węzła komunikacyjnego. Na lewym pasie wiaduktu ułożono już dolną warstwę asfaltu, a na prawym kończy się hydroizolacja płyty żelbetowej.

Równolegle trwa montaż balustrad i barier ochronnych, a także nakładanie powłoki antykorozyjnej na konstrukcje betonowe i belki. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie montażu słupów oświetlenia zewnętrznego.

Otwarcie ruchu na prospekcie Browarskim planowane jest na listopad, a ruch samochodowy i tramwajowy bezpośrednio po wiadukcie – na grudzień.

Po remoncie obiekt będzie miał osiem pasów ruchu dla samochodów, dwa tory tramwajowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Infrastruktura dla pieszych zostanie zagospodarowana zgodnie z nowoczesnymi wymogami dostępności.

Całkowite zakończenie gruntownej renowacji węzła komunikacyjnego przy stacji metra „Czernihowska” planowane jest na rok 2027.

Źródło: Autostrada (Facebook)

W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln UAH podczas rozliczania napraw doraźnych dróg w dwóch dzielnicach. Według ustaleń śledztwa prace były rozliczane z wykorzystaniem maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.

Rada Ministrów przeznaczyła regionom ponad 3,5 mld hrywien na remont dróg lokalnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił przed Radą Ministrów i władzami lokalnymi jasne zadanie — szybkie rozwiązanie głównych problemów związanych z naprawą dróg lokalnych w obwodach kijowskim i czernihowskim do końca czerwca.

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