在基辅，位于“切尔尼戈夫斯卡”地铁站附近、横跨布罗瓦尔斯基大道的立交桥大修工程已进入收尾阶段。

承包商已完成主梁结构的混凝土浇筑工作，并已开始铺设沥青混凝土路面。

目前，道路施工队正在完成布罗瓦尔斯基大道的沥青铺设工作，以及交通立交桥的匝道和出入口的铺设。 高架桥左侧车道已铺设好沥青混凝土底层，右侧车道则正在完成钢筋混凝土板的防水施工。

与此同时，护栏和隔离围栏的安装工作正在进行，混凝土结构和梁体也正在进行防腐涂层施工。近期计划开始安装户外照明灯杆。

计划于11月开放布罗瓦尔斯基大道的交通通行，而立交桥上的汽车和有轨电车通行则定于12月开通。

翻新后，该工程将设有八条机动车道、两条有轨电车轨道、人行道和自行车道。行人基础设施将按照现代无障碍要求进行建设。

计划于2027年全面完成“切尔尼戈夫斯卡”地铁站附近交通枢纽的大修工程。

来源：Autostrada（Facebook）

基辅在支付两个区道路坑洞修补费用时，发现预算损失近420万格里夫纳。据调查显示，支付工程款时使用的车辆当时实际位于切尔尼戈夫。

乌克兰政府已向各地区拨款超过35亿格里夫纳，用于地方道路维修。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向内阁和地方政府下达了明确任务——必须在6月底前迅速解决基辅州和切尔尼戈夫州地方道路维修中的主要问题。

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