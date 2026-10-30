В Киеве завершается ремонт путепровода возле станции метро «Черниговская»

В Киеве капитальный ремонт путепровода над Броварским проспектом возле станции метро «Черниговская» вступил в завершающую стадию.

Подрядчик уже выполнил основные работы по бетонированию прогоновой конструкции и приступил к укладке асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время дорожные бригады завершают асфальтирование Броварского проспекта, подходов и съездов транспортной развязки. На левом проезде путепровода уже уложен нижний слой асфальтобетона, а на правом завершается гидроизоляция железобетонной плиты.

Параллельно продолжается установка перильного и барьерного ограждения, а также нанесение антикоррозионного покрытия на бетонные конструкции и балки. В ближайшее время планируется начать монтаж опор наружного освещения.

Открыть движение транспорта по Броварскому проспекту планируют в ноябре, а автомобильное и трамвайное движение непосредственно по путепроводу — в декабре.

После ремонта сооружение будет иметь восемь полос для автомобилей, два трамвайных пути, тротуары и велодорожки. Пешеходную инфраструктуру обустроят в соответствии с современными требованиями безбарьерности.

Полностью завершить капитальный ремонт транспортной развязки возле станции метро «Черниговская» планируют в 2027 году.

Источник: Autostrada (Facebook)

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