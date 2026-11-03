Такси в Киеве пожаловались на нехватку водителей во время тревог

Спрос на услуги такси в Киеве во время длительных воздушных тревог значительно превышает количество доступных водителей, из-за чего операторы рынка не могут выполнить значительную часть заказов.

Об этом сообщили представители сервисов Uklon и Bolt, отметив, что масштаб проблемы зависит от конкретной ситуации с безопасностью в городе.

В компаниях объясняют дисбаланс несколькими факторами: повышенными рисками для безопасности, пробками, сложной ситуацией на дорогах, а также сбоями в работе GPS-навигации из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, из-за роста цен на топливо и обслуживание автомобилей текущая стоимость поездок не всегда компенсирует риски для водителей, тогда как пассажиры не всегда готовы платить больше.

Для минимизации проблем с навигацией сервисы позволили водителям изменять геопозицию вручную. Это помогло сократить время ожидания и вернуть часть автомобилей на линию, однако полностью компенсировать негативное влияние обстрелов и тревог пока не удается.

Источник: Интерфакс-Украина.

Ранее Министерства инфраструктуры и экономики подписали меморандум с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, который предусматривает ограничение стоимости поездок в Киеве во время воздушных тревог, остановок общественного транспорта и других логистических кризисов.

До этого в Киеве резко выросли цены на такси. Причиной стали перебои в работе общественного транспорта: из-за снижения напряжения в сети временно останавливалось метро, а трамваи и троллейбусы двигались с задержками. На этом фоне спрос на такси вырос, а стоимость отдельных поездок превысила 1300 гривен.

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