Firmy taksówkarskie w Kijowie skarżyły się na brak kierowców w okresie stanów wyjątkowych

Popyt na usługi taksówkowe w Kijowie podczas długotrwałych alarmów powietrznych znacznie przewyższa liczbę dostępnych kierowców, przez co operatorzy rynku nie są w stanie zrealizować znacznej części zamówień.

Informację tę przekazali przedstawiciele serwisów Uklon i Bolt, zaznaczając, że skala problemu zależy od konkretnej sytuacji bezpieczeństwa w mieście.

Firmy wyjaśniają tę nierównowagę kilkoma czynnikami: podwyższonym ryzykiem bezpieczeństwa, korkami, trudną sytuacją na drogach, a także zakłóceniami w działaniu nawigacji GPS spowodowanymi działaniem środków przeciwdziałania elektronicznego. Ponadto, ze względu na wzrost cen paliwa i kosztów utrzymania samochodów, obecny koszt przejazdów nie zawsze rekompensuje ryzyko ponoszone przez kierowców, podczas gdy pasażerowie nie zawsze są gotowi płacić więcej.

Aby zminimalizować problemy z nawigacją, serwisy umożliwiły kierowcom ręczną zmianę położenia geograficznego. Pomogło to skrócić czas oczekiwania i przywrócić część pojazdów do ruchu, jednak nie udało się jeszcze w pełni zniwelować negatywnego wpływu ostrzałów i alarmów.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Wcześniej Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki podpisały memorandum z serwisami Bolt, Uklon, Uber i OPTI, które przewiduje ograniczenie kosztów przejazdów w Kijowie podczas alarmów powietrznych, zatrzymania transportu publicznego i innych kryzysów logistycznych.

Wcześniej w Kijowie gwałtownie wzrosły ceny taksówek. Przyczyną były zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego: z powodu spadku napięcia w sieci tymczasowo wstrzymano kursowanie metra, a tramwaje i trolejbusy kursowały z opóźnieniami. W tej sytuacji wzrosło zapotrzebowanie na taksówki, a koszt niektórych przejazdów przekroczył 1300 hrywien.

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