У Києві поїздка на таксі коштує понад 1300 гривень

Увечері 8 жовтня в Києві різко зросли ціни на таксі. Причиною стали перебої в роботі громадського транспорту: через зниження напруги в мережі тимчасово зупинялося метро, а трамваї та тролейбуси рухалися із затримками. На тлі цього попит на таксі зріс, а вартість окремих поїздок перевищила 1300 гривень.

Увечері 8 жовтня кияни зіткнулися з проблемами у роботі громадського транспорту. Через зниження напруги в електромережі в місті тимчасово призупиняли рух поїздів метро. Не працювали також ескалатори в підземці. Крім того, виникли затримки в русі наземного електротранспорту — трамваїв і тролейбусів. Через це багато пасажирів почали шукати альтернативу. Попит на онлайн-сервіси виклику автомобілів помітно зріс, що вплинуло і на вартість поїздок.

Станом на 18:45 рух на «синій» та «зеленій» лініях метро вже поступово відновлювали. Однак поїзди курсували зі збільшеними інтервалами. На «червоній» лінії рух поїздів на той момент залишався призупиненим. Тож пасажирам, які не могли скористатися метро, доводилося шукати інші способи дістатися до потрібного місця. Одним із варіантів стало таксі. Але через різке зростання попиту ціни на поїздки популярними маршрутами значно піднялися.

Наприклад, поїздка від Майдану Незалежності до Осокорків за тарифом «Стандарт» коштувала 1101 гривню. За тарифом «Комфорт» ціна сягала 1249 гривень. Найдорожчим на цьому маршруті був тариф «Бізнес». За таку поїздку доводилося заплатити 1362 гривні. Високі ціни були й на інших популярних напрямках. Зокрема, поїздка від Майдану Незалежності до Оболоні за тарифом «Стандарт» коштувала 876 гривень.

Тариф «Комфорт» на цьому маршруті становив 984 гривні. А за поїздку класом «Бізнес» пасажиру довелося б заплатити 1088 гривень. Таким чином, через проблеми з громадським транспортом звичайна поїздка містом у вечірній час могла обійтися киянам у понад тисячу гривень. Вартість поїздок у сервісах таксі може змінюватися залежно від попиту. Коли одночасно багато людей замовляють автомобілі, ціна поїздки зростає.

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