В Киеве поездка на такси стоит более 1300 гривен

Вечером 8 октября в Киеве резко выросли цены на такси. Причиной стали перебои в работе общественного транспорта: из-за снижения напряжения в сети временно останавливалось метро, а трамваи и троллейбусы курсировали с задержками. На этом фоне спрос на такси вырос, а стоимость отдельных поездок превысила 1300 гривен.

Вечером 8 октября киевляне столкнулись с проблемами в работе общественного транспорта. Из-за снижения напряжения в электросети в городе временно приостанавливали движение поездов метро. Не работали также эскалаторы в метро. Кроме того, возникли задержки в движении наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов. Из-за этого многие пассажиры начали искать альтернативу. Спрос на онлайн-сервисы вызова автомобилей заметно вырос, что повлияло и на стоимость поездок.

По состоянию на 18:45 движение на «синей» и «зеленой» линиях метро уже постепенно восстанавливалось. Однако поезда курсировали с увеличенными интервалами. На «красной» линии движение поездов на тот момент оставалось приостановленным. Поэтому пассажирам, которые не могли воспользоваться метро, приходилось искать другие способы добраться до нужного места. Одним из вариантов стало такси. Но из-за резкого роста спроса цены на поездки по популярным маршрутам значительно выросли.

Например, поездка от Майдана Независимости до Осокорков по тарифу «Стандарт» стоила 1101 гривну. По тарифу «Комфорт» цена достигала 1249 гривен. Самым дорогим на этом маршруте был тариф «Бизнес». За такую поездку приходилось платить 1362 гривны. Высокие цены были и на других популярных направлениях. В частности, поездка от Майдана Независимости до Оболони по тарифу «Стандарт» стоила 876 гривен.

Тариф «Комфорт» на этом маршруте составлял 984 гривны. А за поездку классом «Бизнес» пассажиру пришлось бы заплатить 1088 гривен. Таким образом, из-за проблем с общественным транспортом обычная поездка по городу в вечернее время могла обойтись киевлянам в более чем тысячу гривен. Стоимость поездок в такси может меняться в зависимости от спроса. Когда одновременно много людей заказывают автомобили, цена поездки растет.

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