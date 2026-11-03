Сервіси таксі в Києві поскаржились на брак водіїв під час тривог

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Попит на послуги таксі в Києві під час тривалих повітряних тривог суттєво перевищує кількість доступних водіїв, через що оператори ринку не можуть виконати значну частину замовлень.

Про це повідомили представники сервісів Uklon та Bolt, зазначивши, що масштаб проблеми залежить від конкретної безпекової ситуації в місті.

У компаніях пояснюють дисбаланс кількома факторами: підвищеними безпековими ризиками, заторами, складною ситуацією на дорогах, а також збоями в роботі GPS-навігації через дію засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, через зростання цін на пальне та обслуговування авто поточна вартість поїздок не завжди компенсує ризики для водіїв, тоді як пасажири не завжди готові платити більше.

Для мінімізації проблем із навігацією сервіси дозволили водіям змінювати геопозицію вручну. Це допомогло скоротити час очікування та повернути частину авто на лінію, однак повністю компенсувати негативний вплив обстрілів та тривог поки не вдається.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Раніше Міністерства інфраструктури та економіки підписали меморандум із сервісами Bolt, Uklon, Uber та OPTI, який передбачає обмеження вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших логістичних криз.

Перед цим у Києві різко зросли ціни на таксі. Причиною стали перебої в роботі громадського транспорту: через зниження напруги в мережі тимчасово зупинялося метро, а трамваї та тролейбуси рухалися із затримками. На тлі цього попит на таксі зріс, а вартість окремих поїздок перевищила 1300 гривень.

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