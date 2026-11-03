W Kijowie w wyniku rosyjskich ataków pojawiły się problemy z zaopatrzeniem w wodę

W wyniku ataków wroga i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”. W związku z tym w niektórych dzielnicach miasta tymczasowo brakuje wody, natomiast na Lewym Brzegu dostawy są już przywracane.

Specjaliści z „Kijówwodokanału” wspólnie z energetykami pracują nad usunięciem skutków awarii i podejmują wszelkie działania w celu jak najszybszego przywrócenia dostaw wody. W przedsiębiorstwie zaznaczono, że po przywróceniu zasilania elektrycznego potrzebny będzie dodatkowy czas na uruchomienie urządzeń, napełnienie sieci i ustabilizowanie ciśnienia.

Aby zapewnić mieszkańcom stolicy dostęp do wody pitnej, działa sieć punktów poboru wody. Lokalizację najbliższych punktów poboru mieszkańcy mogą sprawdzić na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówwodfond”.

Źródło: Spółka Akcyjna „AK „Kijówwodokanal”.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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