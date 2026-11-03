В Киеве из-за российских ударов возникли проблемы с водоснабжением

В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует в некоторых районах, на Левом берегу оно уже восстанавливается.

Специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над устранением последствий и принимают все меры для скорейшего восстановления услуги. В компании отметили, что после возобновления электроснабжения потребуется дополнительное время для запуска оборудования, наполнения сетей и стабилизации давления.

Для обеспечения горожан питьевой водой в столице функционирует сеть бюветных комплексов. Узнать расположение ближайших бюветов жители могут на официальном сайте коммунального предприятия «Киевводфонд».

Источник: ЧАО «АК «Киевводоканал».

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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