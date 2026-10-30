Po wybuchu drona w kilku dzielnicach Kijowa wraz z prądem zniknęła woda

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zabrakło prądu i wody.



„Uderzenie w obiekt infrastruktury krytycznej. Służby ratownicze są w drodze na miejsce” – poinformował burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

Kanały Telegramu donoszą: „Woda zniknęła wraz z prądem u wielu mieszkańców Kijowa! Ci, którzy jeszcze mają coś w kranie — zróbcie zapasy”.

Wstępnie ustalono, że stało się to z powodu odcięcia zasilania części obiektów „Kijówwodokanału” w wyniku wieczornego ataku na obiekt energetyczny w stolicy.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach prądu w kilku dzielnicach stolicy.

W nocy z 29 na 30 października Rosja zaatakowała Ukrainę 17 rakietami balistycznymi. Ataki dotknęły w szczególności infrastrukturę energetyczną, a w ciągu dnia specjaliści pracowali nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nie podjęła żadnych kroków w kierunku złagodzenia napięcia w sektorze energetycznym i nadal atakuje ukraińskie miasta oraz system energetyczny.

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