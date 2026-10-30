После взрыва дрона в нескольких районах Киева вместе со светом пропала вода

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергетический объект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.



«Попадание в объект критической инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Телеграм-каналы сообщают: «У многих жителей Киева вместе со светом пропала вода! У кого ещё есть что-то в кране — делайте запасы».

Предположительно, это произошло из-за того, что часть объектов «Киевводоканала» обесточена в результате вечерней атаки на энергообъект в столице.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

В ночь на 30 октября Россия атаковала Украину 17 баллистическими ракетами. Под ударами оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура, а в течение дня специалисты работали над восстановлением электроснабжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не сделала ни одного шага к снижению напряженности в энергетической сфере и продолжает атаковать украинские города и энергосистему.

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