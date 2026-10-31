Видео: В Киеве в квартире ЖК «Новая Англия» взорвался инвертор

В квартире жилого комплекса «Новая Англия» в Киеве произошел взрыв инвертора.

В результате ударной волны помещение получило значительные повреждения.

Информация об инциденте была распространена в социальных сетях. Причины взрыва и сведения о возможных пострадавших пока не уточняются.

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Источник: социальные сети

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