Видео: В Киеве в квартире ЖК «Новая Англия» взорвался инвертор
В квартире жилого комплекса «Новая Англия» в Киеве произошел взрыв инвертора.
В результате ударной волны помещение получило значительные повреждения.
Информация об инциденте была распространена в социальных сетях. Причины взрыва и сведения о возможных пострадавших пока не уточняются.
Источник: социальные сети
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