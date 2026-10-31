W Kijowie po raz piąty w ciągu doby ogłoszono alarm powietrzny

W sobotę, 31 października, w Kijowie po raz piąty w ciągu doby rozległ się sygnał alarmu powietrznego w związku z zagrożeniem użyciem rosyjskich dronów. Tym razem trwał on około pięciu minut.

Sygnał alarmowy ogłoszono o godz. 14:53, a już o 14:59 w stolicy ogłoszono odwołanie alarmu. Siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem ze strony dronów bojowych. W mieście obowiązywał żółty poziom zagrożenia.

W sumie w ciągu dnia w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny pięć razy. Najdłuższe trwały po 49 minut, natomiast ostatni był najkrótszy.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep Rozetka w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

Czytaj nas na