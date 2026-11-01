W Kijowie odbyła się ceremonia odsłonięcia popiersia byłego premiera Węgier Imre Nádiego, straconego przez władze radzieckie po stłumieniu rewolucji węgierskiej w 1956 roku.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow poinformował, że kolejnym krokiem w ramach osiągniętych porozumień ma być postawienie w Budapeszcie popiersia ukraińskiego poety i dysydenta Wasyla Stusa.

Inicjatorami postawienia pomnika byli poseł Rady Obwodowej Zakarpacia Roland Ceber oraz Sojusz Społeczności Narodowych „Koalicja Europejska”. Na uroczystość do stolicy przybył węgierski pastor i były dysydent antysowiecki Gábor Iványi, który przekazał flagę rewolucji węgierskiej z 1956 roku z osobistym podpisem wnuczki Imre Nádya – Katalin Jánosy.

Źródło: kanał Telegramowy Kirilla Budanowa.

Co roku 23 października na Węgrzech obchodzone jest święto narodowe poświęcone początkowi rewolucji z 1956 roku oraz proklamacji Republiki Węgierskiej w 1989 roku. Data ta przypomina o próbie wyzwolenia się Węgrów spod wpływów radzieckich, walce o prawa polityczne oraz przejściu kraju do systemu demokratycznego. Święto towarzyszą oficjalne uroczystości, składanie kwiatów i wydarzenia upamiętniające.

Rzecznicy praw obywatelskich Ukrainy i Węgier uczcili pamięć poległych, składając kwiaty na cześć Obrońców Ukrainy na terenie historyczno-pamiątkowego kompleksu „Kalwaria”, a także pod pomnikiem poświęconym bohaterom węgierskiej walki wyzwoleńczej z 1956 roku oraz ofiarom dyktatur komunistycznych.

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